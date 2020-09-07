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07.09.2020 14:20
Рубрика: Происшествия

Новосибирский суд изъял у дельфинария незаконно выловленных моржей

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Арбитражный суд Новосибирской области принял решение, по которому владение Центром океанографии и морской биологии "Дельфиния" (ООО "Акватория") особями моржей признано незаконным.

Фото: photoxpress
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Согласно судебному решению, организация должна передать морских животных в собственность Российской Федерации. Иск с требованием вернуть моржей государству подала Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Как отмечают представители надзорного ведомства, моржи были добыты и переданы нынешнему владельцу незаконно.

- Федеральное законодательство допускает использование морских млекопитающих только теми лицами, которым предоставлено право на их добычу в культурно-просветительских целях и имеющих оборудование, позволяющее осуществлять культурно-просветительскую деятельность. Реализация морских млекопитающих, как на территории Российской Федерации, так и за рубеж, недопустима, - говорится в материалах суда.

В данный момент животные находятся в Крыму. Добывали моржей компании "Океанариум ДВ" (Хабаровский край) и "Сочинский дельфинарий" (Новосибирск), которые заявляли, что животные нужные им в культурно-просветительских целях. Однако моржи были проданы в пользу новосибирской ООО "Акватория" и ялтинской ООО "Акватория+".

Таким образом, передача сторонним лицам и сам факт вылова морских млекопитающих были произведены в нарушение закона. А это, как постановил суд, нарушает права и законные интересы Российской Федерации, как собственника морских млекопитающих. Решение арбитражного суда в законную силу еще не вступило и может быть оспорено.

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