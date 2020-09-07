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07.09.2020 16:08
Рубрика: Происшествия

Томский Роспотребнадзор завершил проверку по госпитализации Навального

Текст: Наталья Граф

Управление Роспотребнадзора по Томской области сообщило об окончании проверки по факту экстренной госпитализации Алексея Навального после вылета из аэропорта Богашево.

Материалы проверки переданы в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру для принятия дальнейшего процессуального решения.

Генпрокуратура не нашла оснований для уголовного дела в ситуации с Навальным

- Управление завершило проверку и передало материалы в прокуратуру, - сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

Напомним, 20 августа в Омске совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7, выполнявший плановый рейс из Томска в Москву. После взлета находившемуся на борту лайнера Алексею Навальному резко стало плохо, он потерял сознание. Машиной "скорой помощи" Навальный был госпитализирован в омскую БСМП №1. Позже его перевезли медицинским самолетом в частную клинику в Германии.

Свои проверки по факту случившегося также проводят прокуратура и полиция.  В Генпрокуратуре пояснили, что организация такой проверки является стандартной практикой в случае подобных происшествий с авиапассажирами.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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