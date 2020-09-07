Участок магистрального нефтепровода Омск - Павлодар введен в эксплуатацию после реконструкции

АО "Транснефть - Западная Сибирь" ввело в эксплуатацию участок магистрального нефтепровода (МН) Омск - Павлодар после реконструкции.

Работы на участке общей протяженностью более 600 метров выполнялись в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия.

В процессе сборки и сварки трубопровода осуществлялся систематический операционный контроль, в том числе визуальный осмотр, обмер сварных соединений и проверка сварных швов. После завершения строительно-монтажных работ специалисты провели гидравлические испытания трубопровода.

В рамках реконструкции участка МН была также выполнена замена двух переходов нефтепровода под железной дорогой. Технологическое подключение участка к системе действующих магистральных нефтепроводов было выполнено в период плановой остановки транспортировки нефти по МН Омск - Павлодар. По завершении работ транспортировка возобновилась и осуществляется в соответствии с графиком.

В настоящее время в зоне ответственности АО "Транснефть - Западная Сибирь" также ведется реконструкция участков МН Омск - Иркутск, Анжеро-Судженск - Красноярск, Красноярск - Иркутск и участка магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Омск - Сокур.

Цель - обеспечение безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов для бесперебойной транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"