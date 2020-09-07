В Кузбассе нашлись двое пропавших в августе подростков

16-летняя девочка и 17-летний мальчик, пропавшие еще 24 августа в Ленинске-Кузнецком, накануне вышли на связь с родителями и вернулись домой.

Две недели назад несовершеннолетние, отправившись на автовокзал Ленинска-Кузнецкого проводить знакомого, перестали выходить на связь. Следственные органы возбудили уголовное дело, и оперативники начали розыск, отрабатывая все возможные пути передвижения пропавших.

- В том числе было установлено 750 водителей, которые в интересующий следствие период времени проезжали в районе автовокзала, - рассказали в пресс-службе СУ СК по региону. - Во время оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что подростки отключили свои мобильные телефоны. На связь с родителями они вышли только шестого сентября. Домой вернулись самостоятельно.

Подростки сказали следователю, что противоправных действий в отношении них никто не совершал. Причины и обстоятельства исчезновения несовершеннолетних сейчас выясняются. Расследование уголовного дела продолжается.