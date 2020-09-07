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07.09.2020,  
17:24
Текст:  Николай Грищенко

Над Баренцевом морем МиГ-31 перехватил патрульный самолет Норвегии

В воздушном пространстве Баренцева моря истребитель МиГ-31 произвел идентификацию патрульного самолета Р-3С Orion Норвегии. После встречи с российским перехватчиком норвежский самолет изменил курс и ушел в сторону от границы РФ.

Инцидент произошел седьмого сентября, когда средства контроля за воздушным пространством засекли над нейтральными водами Баренцева моря летевшую в сторону государственной границы неизвестную цель.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Шойгу: авиация НАТО регулярно имитирует нанесение ударов по России

Для опознавания и недопущения нарушения границы из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота взлетел МиГ-31. После разворота норвежского самолета от границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Весь полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщает ТАСС.

Отметим, что ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что интенсивность полетов разведывательной авиации НАТО у российских границ увеличилась более чем на 30 процентов. Кроме того, выросло число полетов стратегических бомбардировщиков, которые имитируют ракетные удары по целям на территории РФ.

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