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07.09.2020 18:44
Рубрика: Происшествия

Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Впервые в России судом назначен административный штраф за несвоевременное размещение результатов теста на COVID-19 на Едином портале государственных услуг.

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Как сообщает Роспотребнадзор, управление надзорного ведомства по Санкт-Петербургу привлекло к ответственности гражданина, вернувшегося в страну из-за границы. По закону все возвращающиеся из-за рубежа граждане должны в в течение трех суток сдать тест на COVID-19. Нужно пройти исследование методом ПЦР.

В Роспотребнадзоре уточняют, что решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший в Россию самолетом, привлечен к административной ответственности за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19. Теперь россиянину придется заплатить штраф в 15000 рублей.

Всего в Санкт-Петербурге с начала сентября составлен 101 протокол в отношении возвращающихся из-за границы жителей Северной столицы. Все они либо не проходили тесты, либо своевременно не передали информацию о результатах тестирования на портал госуслуг. Материалы переданы в суд.

В регионах Происшествия Правосудие Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

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