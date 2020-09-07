В Германии завели дело на мурманского "вора в законе"

В Мюнхене прокуратура возбудила уголовное дело в отношении "вора в законе" Степана Фурмана по кличке "Степа Мурманский".

Ему инкриминируется организация преступного сообщества, сообщили в УФСБ России по Мурманской области. Этого удалось добиться благодаря совместной работе правоохранителей России и Германии по линии Интерпола.

В России против Фурмана ранее было также возбудили уголовное дело по части 1 статьи 210 .1 Уголовного кодекса РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". После этого подозреваемый бежал за границу. В сентябре 2019 года он был объявлен в международный розыск. Суд в Мурманске объявил о заочном аресте криминального авторитета.

Как отметили в ведомстве, с середины девяностых годов мужчина контролировал деятельность уголовного сообщества региона, распределял доходы, полученные преступным путем, оказывал "деструктивное влияние" на пенитенциарные учреждения в регионе.