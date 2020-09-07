К поиску потерявшихся в Сочи туристов приступили росгвардейцы

Сотрудники ОМОН города Сочи Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю и военнослужащие Южного округа Росгвардии привлечены к поискам пропавшей в горах группы туристов из 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Напомним, накануне в 23.25 в МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о том, что группа из 11 человек, которые находится в городе Сочи, не выходит на связь с родственниками.

Как выяснилось, 11 туристов, среди которых восемь детей от девяти до 16 лет, вышли из поселка Эсто-Садок Адлерского района Сочи в горно-лесной массив. Группа направилась к озеру, расположенному на высоте 2320 метров южного склона "Розы Хутор", и до сих пор не вернулась в свой лагерь. По предварительным данным спасателей, все члены этой группы приехали из Твери для тренировок на роликовых лыжах.

СК Кубани для установления местонахождения пропавших совместно с сотрудниками МЧС, МВД, органов местного самоуправления и волонтерами организованы поисковые мероприятия, задействованы вертолет, техника высокой проходимости и иные специализированные средства.

В рамках доследственной проверки будут выясняться все обстоятельства исчезновения туристов и их местонахождение, по окончании будет принято процессуальное решение.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский возглавил оперативный штаб по поиску исчезнувшей группы туристов, который развернутв администрации поселка Красная Поляна.