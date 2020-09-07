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07.09.2020 15:03
Рубрика: Власть

Министерство спорта РФ и Адыгея подписали соглашение о сотрудничестве

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В Доме Правительства РА состоялась церемония подписания нового соглашения между министерством спорта России и Республикой Адыгея о сотрудничестве в области физической культуры и спорта. Подписи под ним поставили министр спорта РФ Олег Матыцин и глава РА Мурат Кумпилов.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Документ предусматривает взаимодействие федерального ведомства и региона по ряду направлений, в том числе речь идет о реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

Фото: Алексей Гусев
В Адыгею с рабочим визитом прибыл министр спорта России Олег Матыцин

Так, будет продолжено развитие спортивной инфраструктуры региона и создание условий для приобщения всех категорий и групп населения Республики Адыгея к регулярным занятиям физической культурой и спортом; оснащение спортивных объектов инвентарем и оборудованием; популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); подготовка и дополнительное профессиональное образование кадров для отрасли.

Кроме того, намечена поддержка приоритетных для Адыгеи видов спорта, развитие инфраструктуры центров спортивной подготовки, совершенствование системы отбора талантливых спортсменов, формирование спортивного резерва.

Отдельное внимание будет уделяться расширению практики государственно-частного партнерства и концессионных соглашений при строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов спорта; внедрению научных инноваций в области физической культуры и спорта.

Комментируя подписание документа, Олег Матыцин подчеркнул, что министерство спорта РФ будет продолжать активно взаимодействовать с Республикой Адыгея и соглашение о сотрудничестве является реальной программой действий на ближайшие годы.

- Та инфраструктура, которая здесь уже создана, и те планы, о которых сообщил глава республики, - они вселяют уверенность. Практически в каждом районе созданы очень комфортные условия для занятий физической культурой и спортом. Это, конечно, сегодня является приоритетом - здоровье и качество жизни людей. Мы будем делать все, чтобы реализовать самые амбициозные задачи, которые поставил президент России - достижение 70 процентов занимающихся спортом. Нет сомнений, что в Адыгее эти программы будут успешно реализованы, - сказал Олег Матыцин.

В свою очередь глава Адыгеи поблагодарил министра за помощь и поддержку в решении значимых для региона задач по развитию физической культуры и спорта.

- У нас с министерством спорта РФ сложилась очень эффективная работа, убежден, что намеченные планы будут реализованы в полном объеме. Со своей стороны Адыгея намерена выполнять все взятые на себя обязательства, достигать поставленных показателей в рамках нацпроектов, - отметил Мурат Кумпилов.

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