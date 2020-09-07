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07.09.2020 15:07
Рубрика: Власть

Министр спорта РФ Олег Матыцин открыл первую в Адыгее ледовую арену

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Министр спорта России Олег Матыцин и глава Адыгеи Мурат Кумпилов приняли участие в торжественной церемонии открытия ледовой арены "Оштен" - первой на территории республики.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Двухэтажный спорткомплекс построен в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни", общая стоимость объекта составила 262 миллиона рублей, в том числе 252 миллиона  - из федеральной казны.

Фото: Алексей Гусев
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Ледовое поле катка комплекса "Оштен" имеет размеры 29х60 метров; трибуны рассчитаны на 301 зрителя, включая места для маломобильных групп населения. Есть все необходимое для проведения сборов, тренировочных матчей с командами из других регионов, а также детских и юношеских соревнований различного уровня.

Олег Матыцин, Мурат Кумпилов и президент Российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов перерезали символичную ленту на входе в здание спорткомплекса, после чего состоялась торжественная часть мероприятия.

Приветствуя гостей церемонии, министр отметил значимость развития для страны командных видов спорта, в частности хоккея.

- Я рад сегодня открывать первый в Адыгее ледовый комплекс. Он наверняка послужит развитию в республике ледовых видов спорта - хоккея, фигурного катания; станет местом притяжения жителей республики, базой для формирования спорта как нормы жизни, - сказал Олег Матыцин.

Мурат Кумпилов в своей приветственной речи сообщил, что появление в Адыгее собственной площадки для развития фигурного катания и хоккея стало возможным благодаря нацпроектам, которые дают большие возможности для качественного развития региона. На ледовой арене смогут заниматься не только профессионалы, но и все желающие, и, по мнению главы региона, комплекс станет у жителей республики любимым местом для отдыха всей семьей.

"Мы продолжаем создавать условия для того, чтобы у жителей Адыгеи была возможность заниматься разными видами спорта, тем более такими мегапопулярными, как фигурное катание и хоккей. И самое главное - вместе со всей страной мы формируем культуру здорового образа жизни. Как подчеркивает президент страны, важно сделать спорт "не просто нормой жизни, а жизненной необходимостью". Это наша цель, и мы достигаем ее при полной поддержке министерства спорта России", - сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики выразил слова благодарности в адрес Олега Матыцина за постоянное внимание к развитию отрасли в Адыгее и за помощь, благодаря которой в республике активно создается спортивная инфраструктура.

В честь открытия на ледовой арене состоялся матч между командой хоккейного клуба Policeman Российской секции Международной полицейской ассоциации и сборной любителей хоккея Республики Адыгея.

В рамках визита министр спорта также ознакомился с работой спорткомплекса Оштен, на территории которого построена ледовая арена. В здании ФОКа расположены многофункциональный игровой зал с трибунами на 980 посадочных мест, зал настольного тенниса, зал бокса, тренажерный зал и зал спортивной борьбы, взрослый и детский бассейны.

Олег Матыцин посетил занятия юных боксеров и силовые тренировки, сыграл в настольный теннис, а также принял участие в тренировке женской гандбольной команды "АДЫИФ". Спортсменки рассказали о достижениях коллектива и подарили министру спорта РФ и главе РА именные футболки клуба.

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