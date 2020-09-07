На Кубани экс-директор школы и депутат осуждена за мошенничество

В Горячем Ключе суд вынес приговор местной жительнице - бывшему депутату Совета муниципального образования города-курорта и директору школы № 4 за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима.

Также дополнительно она лишена права занимать руководящие должности в государственных учреждениях в течение трех лет. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Уголовное дело в отношении женщины было возбуждено руководителем СУ СК по Краснодарскому краю. По данным следствия, в период с 2010 по 2018 год женщина, являясь директором учебного заведения, фиктивно взяла на работу в школу своих родителей, других родственников, а также знакомых. Кроме того, она давала указания подчиненным о подготовке документов о приеме близких на работу и внесении в табели рабочего времени недостоверных сведений, а их зарплату обвиняемая забирала себе. В результате директор школы присвоила более 8,3 миллиона рублей.

Преступная деятельность подсудимой была выявлена в ходе проведения прокурорской проверки. Она признана виновной в трех эпизодах мошенничества, совершенного в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), семи эпизодах мошенничества, совершенного в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ) и двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). Свою вину женщина признала частично.