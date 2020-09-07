В Астрахани студентки из Марокко пострадали в тройном ДТП

В Астрахани в дорожной аварии в центре города с участием трех автомобилей пострадали пять человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УВД, ДТП произошло в 12 дня по московскому времени на перекрестке улиц Бэра и Зои Космодемьянской: водитель Volkswagen с двумя 19-летними жительницами Марокко, которые учатся в одном из городских вузов, не уступив дорогу грузовой "ГАЗели", совершил столкновение. Грузовик вынесло на встречную полосу, по которой ехала Mazda.

В результате аварии пострадали водитель Volkswagen и две его пассажирки, а также водитель и пассажир грузовика. Все были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, ушибами и ссадинами.