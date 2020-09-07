Под Екатеринбургом загорелось здание пилорамы

Больше двух часов пожарные тушили возгорание под Екатеренбургом. Огонь вспыхнул на промышленной площадке в поселке Зеленый Бор города Верхняя Пышма. Горели пилорама и трансформаторное масло в бочках.

"По предварительным данным, площадь пожара - тысяча квадратных метров. Наличие горючего в больших объемах способствовало стремительному распространению огня. Сообщение о пожаре поступило в 03:21 по местному времени, а в 05:49 открытое горение было ликвидировано. Проводится проливка и разбор сгоревших конструкций", - сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Причины возгорания установят эксперты. К ликвидации огня были привлечены 43 человека личного состава и 11 спецмашин. Погибших и пострадавших нет.