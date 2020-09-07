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07.09.2020 01:22
Рубрика: Власть

Россия выполнит наблюдательный полет над территорией Чехии

В период с 7 по 11 сентября российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над Чехией в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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По его словам, полет будет выполняться на российском самолете наблюдения АН-30Б с аэродрома открытого неба Пардубице. Максимальная дальность полета составит 800 километров, пишет РИА Новости. Отмечается, что маршрут согласован с наблюдаемой стороной. Присутствующие на борту чешские специалисты будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений договора.

Ранее, с 31 августа по 4 сентября, российские инспекторы выполнили наблюдательный полет над территорией Венгрии.

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