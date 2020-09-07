"Русская коллекция" от фарфорового дома Bernardaud в "королевском красном"

Сервиз "Королеское золото" (Aux Rois) от французского дома фарфора Bernardaud - образец стиля времен короля Луи-Филиппа I (1830-1848). Узор на предметах вдохновлен деревянными панелями на потолке королевской резиденции в Фонтенбло и нанесен на тончайший лиможский фарфор.

Чтобы добиться фирменного мелодичного звучания фарфора (при постукивании по нему), каждый предмет создают по старинной технологии: среди обязательных операций есть двойной обжиг, последний из которых длится не менее 24 часов.

Aux Rois Rouge, "Русская серия" от Bernardaud. Фото: пресс-служба

В этом году специально для России коллекцию выпустили в новом оттенке - глубоком красном (Aux Rois Rouge).

Фото: пресс-служба

Выбор цвета не случаен. В древние времена на Руси тронные залы украшали красным шёлком, чтобы создать особенно торжественную атмосферу.

Aux Rois Rouge, "Русская серия" от Bernardaud. Фото: пресс-служба

Каждый предмет сервиза богато украшен вручную золотом. В линию вошли тарелки в нескольких размерах, предметы для сервировки стола, чайный и кофейный сервизы. Коллекция Aux Rois Rouge эксклюзивно представлена в ЦУМе.