Скончался оскароносный чешский режиссер Иржи Менцель

После тяжелой и продолжительной болезни на 83-м году жизни в Праге скончался чешский режиссер Иржи Менцель. Об этом сообщила его вдова.

В мире кино о Менцеле громко заговорили в 1968 году, когда его лента "Поезда под особым наблюдением" получила премию "Оскар", как лучший иностранный фильм. Всего режиссер снял более 20 картин, уточняет РИА Новости.

Иржи Менцеля знают не только по кинолентам, но и по его театральным работам. К тому же он нередко выступал в качестве актера в фильмах своих коллег Марты Месарош и Кшиштофа Занусси. Менцель - выпускник легендарного курса Откара Вавры, на котором он учился вместе с Верой Хитиловой, Эвальдом Шормом, Яном Шмидтом.