Стрельбу раскладными снарядами показали на видео

В Китае опубликовано видео тестовых стрельб нового боевого модуля CS/AA5 c 40-миллиметровой автоматической пушкой. Самое интересное в ней - боеприпасы.

Орудие использует два типа снарядов: осколочно-фугасный CS/BTE3 и бронебойный подкалиберный CS/BAA3. Последний, по заявлениям китайской стороны, имеет начальную скорость порядка 1450 метров в секунду и с расстояния в километр пробивает до 130 миллиметров гомогенной брони. "При иных условиях возможно пробитие до 160 мм брони", - добавили в разработавшей боеприпасы корпорации NORINCO.

Оба типа снарядов имеют схожую конструкцию. Головная часть несет полезную нагрузку в виде заряда взрывчатки или бронебойного сердечника. К основному блоку крепится цилиндрический стержень с хвостовым оперением - он выдвигается сзади после выхода снаряда из канала ствола. Главное преимущество подобной схемы - значительное увеличение боезапаса пушки за счет компактности боеприпасов.