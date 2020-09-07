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07.09.2020,  
14:31
Текст:  Алексей Брусилов

Турецкие Leopard 2A4 получили дополнительную защиту от ракет и гранат

В Турции успешно завершены работы по созданию дополнительной защиты для основных боевых танков Leopard 2A4.
Фото: TEKNO SAVUNMA/ youtube.com Фото: TEKNO SAVUNMA/ youtube.com
Фото: TEKNO SAVUNMA/ youtube.com

На канале TEKNO SAVUNMA сообщается, что исследования проводились компанией ROKETSAN. В результате боевая машина получила установленные на башне и в передней части корпуса блоки с многослойным наполнителем, динамическую защиту, прикрывающую борта, а также решетчатые противокумулятивные экраны.

Как предполагается, принятые меры существенно повысят стойкость к различным противотанковым управляемым ракетам и реактивным гранатам, запускаемым из ручных и станковых гранатометов.

После проведенных работ, боевая масса танка, ранее составлявшая 55 000 кг, увеличилась до 62 000 кг.

Были проведенные испытания по преодолению препятствий и определению мобильности как на обычных дорогах, так и в полевых условиях. Утверждается, что, несмотря на значительно увеличившийся вес, ухудшения характеристик подвижности не произошло.

Фото: rusvesna. su1945 / youtube.com
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Планируется начать поставки Leopard 2A4 с лучшим уровнем защиты уже в октябре текущего года. При этом ежемесячно войска будут получать по два модернизированных танка. На первом этапе ожидается дооснащение 40 боевых машин.

Впервые информация о том, что турецкая армия решила радикально взяться за повышение уровня живучести полученных из Германии "бронированных кошек" была обнародована в марте минувшего года. Известно, что ранее в ходе боевых действий в Сирии было безвозвратно потеряно более десятка таких танков.

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