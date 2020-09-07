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7 сентября 2020 г.

Постановление правительства Ульяновской области от 2 сентября 2020 года № 495-П "О прожиточном минимуме в Ульяновской области за II квартал 2020 года"

Дата подписания 2 сентября 2020 г.
Опубликован 7 сентября 2020 г.

В соответствии со статьёй 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Ульяновской области от 04.02.2005 № 007-ЗО "О порядке установления величины прожиточного минимума в Ульяновской области" Правительство Ульяновской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ульяновской области за II квартал 2020 года в следующих размерах:

в расчёте на душу населения - 10 642 рубля;

для трудоспособного населения - 11 417 рублей;

для пенсионеров - 8 716 рублей;

для детей - 10 917 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области А.А.Смекалин



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