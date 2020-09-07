В Киргизии в преддверии выборов в парламент закроют оружейные магазины

Оружейные магазины в Киргизии закроют в связи с предстоящими парламентскими выборами. Об этом сообщили в МВД КР. Кроме того, по данным ведомства, будет временно приостановлена выдача разрешительных документов на ношение, хранение и использование оружия.

- В связи с началом предвыборной агитации и в целях обеспечения общественной безопасности в период подготовки и проведения парламентских выборов сотрудники милиции проверят всех владельцев охотничьего, служебного и гражданского оружия, - отметили в министерстве.

Парламентские выборы в Киргизии пройдут 4 октября 2020 года. Участие в них примут 15 политических партий (1912 кандидатов). Предвыборная агитация в республике стартовала в минувшую пятницу.