В Кремле рассказали о способе повысить эффективность губернаторов

Дополнительные полномочия, которые главы регионов получили во время пандемии, себя оправдали. Этот опыт будет использован и дальше, чтобы повысить эффективность власти на местах, заявили в Кремле.

Президент в эфире канала "Россия 24" в интервью для фильма "Непременный Госсовет" заявил о том, что практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в пандемию оказалась хорошей и ее стали перенимать другие страны​​​.

"Губернаторы обладают очень широким спектром полномочий, об этом нельзя забывать", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Дополнительные полномочия, которые были им предоставлены в ходе беспрецедентной пандемии, действительно, как сказал президент, себя оправдали и были очень эффективно использованы главами регионов", - оценил представитель Кремля.

"У меня нет сомнений, что этот опыт в дальнейшем будет использоваться с тем, чтобы еще больше повысить эффективность власти на местах", - сообщил Песков.