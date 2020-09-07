В мире
07.09.2020 17:22
Текст: Юрий Сизов

В Минске перенесены сроки въезда для гостей и участников ЧМ по хоккею

Фото: iStock Фото: iStock
iStock

Перенос в будущем году сроков проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой заставили и руководство Беларуси заранее внести корректировку в ряд вопросов по подготовке и проведению состязаний. Соответствующий указ, сообщает 7 сентября пресс-служба главы государства, уже подписан Александром Лукашенко.

Фото: БЕЛТА
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Так, сроки безвизового въезда, выезда и временного пребывания на территории РБ для участников чемпионата перенесены с 20 апреля - 31 мая на 3 мая - 13 июня, а для иностранных туристов - с 1-31 мая на 14 мая - 13 июня.

Кроме того, перенесены сроки бесплатного оказания скорой медицинской помощи в месте проведения хоккейных матчей участникам и болельщикам чемпионата, безвозмездного предоставления имущества дирекции по проведению чемпионата, освобождения от некоторых налогов организаций и товаров.

Урегулированы, сообщают местные новостные порталы, и другие вопросы подготовки и проведения соревнований.

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