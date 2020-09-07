В этом году от гриппа планируют привить рекордное число россиян

За счет средств федерального бюджета в России в этом году планируется привить от гриппа 60% населения страны, что является рекордом за всю историю. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на XII Ежегодном всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням.

Для групп риска этот показатель должен быть еще выше - 75%, отметила главный государственный санитарный врач.

Требование усилить вакцинацию вызвано двумя причинами: впервые в наступающем эпидсезоне произойдет "наложение" двух респираторных инфекций - гриппа и COVID-19. Не исключено, что эти вирусы могут усиливать воздействие на человека. Второй фактор связан с тем, что, по прогнозам ВОЗ, в этом эпидсезоне будут циркулировать сразу три новых гриппозных штамма, от которых у населения нет иммунитета.

При этом Попова подчеркнула, что применяемые в России вакцины содержат все эти три штамма, то есть прививка поможет защититься от тяжелого течения гриппа.

ВОЗ рекомендовала к применению четырехвалентных вакцин, включающих четыре гриппозных штамма - два типа А и два типа В. При этом производимые в России трехвалентные вакцины также будут содержать все три новые штамма, подчеркнула Попова.

"По рекомендации ВОЗ в вакцину этого года внесены три новых штамма, отличных от того, что было когда-либо. То есть трехвалентная вакцина будет содержать все три новых штамма гриппа", - пояснила Попова.