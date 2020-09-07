В Совфеде обсудят вопрос о переносе Единого дня голосования

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству планирует обсудить вопрос о переносе Единого дня голосования с сентября на другое время, чтобы трехдневные выборы не создавали помех учебному процессу в школах.

"Позиция комитета по этому вопросу будет обсуждена 22 сентября", - заявил ТАСС глава комитета Андрей Клишас.

В понедельник председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила журналистам, что необходимо обсудить этот вопрос и найти оптимальное время, когда можно провести голосование в течение трех дней без ущерба для школьников. Один из вариантов, по ее словам, установить единые каникулы в апреле и в это время проводить выборы.

Напомним, в июле Центризбирком постановил провести голосование 11-13 сентября на довыборах депутатов Госдумы, выборах глав исполнительной власти и депутатов заксобраний в регионах. В следующем году Единый день голосования пройдет в соответствии с новыми нормами закона об основных гарантиях избирательных прав, согласно которым комиссия, организующая выборы любого уровня, может провести голосование в течение двух или трех дней.