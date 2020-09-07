Врачи ФРГ: Обследование Навального возможно только по запросу его родных

Новое обследование Алексея Навального немецкие доктора могут провести только по запросу его родственников. Как передает ТАСС со ссылкой на представителя Федеральной ассоциации врачей ФРГ, таковы особенности местного законодательства.

По его словам, ассоциация очень обеспокоена состоянием здоровья Навального, там отмечают "необходимость прояснить все обстоятельства, которые привели к этому опасному для жизни заболеванию". Однако сами врачи не имеют права заниматься этим вопросом самостоятельно.

"Новое обследование, согласно германскому законодательству, могут санкционировать только родственники, - подчеркнул представитель Федеральной ассоциации врачей ФРГ. "Расследования являются прерогативой государственных органов", - добавил он.

Как проинформировал представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, местные силовые структуры получили запрос России на правовую помощь в деле Навального. Однако точных сроков, когда он будет обработан, дипломат не зазвал. При этом сотрудник немецкого внешнеполитического ведомства ушел от ответа на вопрос РИА Новости, почему информация по этому делу была предоставлена ЕС и НАТО, но российская сторона ее так и не получила.

Тем временем стало известно, что специалисты управления Роспотребнадзора по Томской области завершили проверку по факту госпитализации Навального с авиарейса Томск - Москва. Все материалы были переданы в прокуратуру.