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07.09.2020 15:14
Рубрика: Экономика

Второй форум "Будущее управленческих профессий" пройдет 15 сентября

15 сентября 2020 года Ассоциация менеджеров проведет Второй форум "Будущее управленческих профессий: за гранью цифровой эпохи".

Цифровая трансформация и искусственный интеллект, о которых так много говорилось на протяжении последних нескольких лет, явно не справляются сами по себе с комплексом сложнейших вызовов, которые стоят перед человечеством в текущий момент истории.

Поэтому современные вызовы требуют от лидеров взвешенного похода без слепой опоры на "автопилот" прошлых кризисов. Ключевым становится учет критичных факторов развития, которые начинают играть решающую роль при принятии того или иного управленческого решения: биоэкологические, социально-этические, технологические и цифровые факторы, а также финансово-экономические.

Отойдя от строго функционального деления, принятого в рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров", можно будет более фокусно рассмотреть ключевые факторы и обсудить их влияние на решения лидерами бизнеса через практические кейсы.

Что необходимо сделать в системе управления, чтобы учет всех вызовов, с которыми сталкивается бизнес и лидер во главе него, был наиболее широким? Эти и другие вопросы будут обсуждены на форуме.

Подробности и условия участия по ссылке.

Экономика Бизнес

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