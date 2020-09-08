Актер Юрий Назаров госпитализирован в реанимацию с COVID-19

83-летний Народный артист России Юрий Назаров госпитализирован с новой коронавирусной инфекцией.

Как передает РЕН ТВ со ссылкой на дочь актера Татьяну Назарову, ее отец находится в больнице в тяжелом состоянии - у него девятый день болезни.

"У него коронавирус. Он в реанимации, но это все некритично. Потому что он не на ИВЛ", - уточнила Татьяна, заверяя, что у врачей "всё под контролем".

Юрий Владимирович Назаров родился 5 мая 1937 года в Новосибирске. Советский, российский актер театра, кино и ТВ.

Сниматься начал в пятидесятых. На счету - более 250 фильмов и сериалов: "Андрей Рублев", "Адъютант его превосходительства", "Красная палатка", "Земля Санникова", "Зеркало".