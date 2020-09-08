Анкара заявила о неудовлетворенности приговором по делу Хашукджи

Власти Турции не удовлетворены приговором, вынесенным 7 сентября по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом заявил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Напомним, что пятеро обвиняемых по резонансному делу приговорены к 20 годам тюремного заключения, один - к 10 годам и еще двое - к семи.

"Вердикт, вынесенный сегодня саудовским судом в отношении убийства журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве королевства в Стамбуле, не оправдал ожиданий Турции и международного сообщества, - цитирует РИА Новости комментарий высокопоставленного турецкого чиновника. - Мы до сих пор не знаем, что случилось с телом Хашукджи, кто хотел его смерти и были ли местные сообщники, что ставит под сомнение достоверность судебных разбирательств в Саудовской Аравии".

В Турции усомнились в том, что под суд попали реальные виновники совершенного убийства. Алтун потребовал от саудовских властей сотрудничать с продолжающимся расследованием убийства в Турции.

Напомним, что резонансное убийство произошло два года назад. Известный журналист был убит в Стамбуле в саудовской дипмиссии и сотрудники ведомства долго это отрицали, пока не появилось видео, подтверждающее, что Хашукджи зашел в здание посольства и больше не выходил из него. Позже выяснилось, что в ссоре с сотрудниками посольства он был убит, а тело его расчленено.