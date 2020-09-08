Указ главы Республики Бурятия от 7 сентября 2020 года № 197 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

Постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127, от 12.06.2020 № 129, от 17.06.2020 № 133, от 19.06.2020 № 138, от 25.06.2020 № 140, от 30.06.2020 № 146, от 03.07.2020 № 151, от 06.07.2020 № 153, от 20.07.2020 № 158, от 20.07.2020 № 159, от 23.07.2020 № 163, от 03.08.2020 № 172, от 07.08.2020 № 175, от 11.08.2020 № 176, от 21.08.2020 № 185, от 27.08.2020 № 187):

1.1. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

"1.7. Лицам, находящимся на территории Республики Бурятия, при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.) оставаться дома и незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций.".

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Временно приостановить до особого распоряжения проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Государственные и муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории Республики Бурятия, осуществляют свою деятельность без оказания услуг с очным присутствием граждан, за исключением случаев, указанных в пунктах 9, 14.8 настоящего указа.

Установить с 12 июня 2020 г. особый режим посещения гражданами парков, скверов, парковых зон государственных учреждений культуры, который предусматривает их посещение в целях прохода, прогулок с соблюдением социального дистанцирования, с обеззараживанием территории и наружных поверхностей объектов на открытых пространствах в соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

Ограничения, установленные абзацем первым настоящего пункта, не распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по приему и размещению организованных туристических групп в рамках развития внутреннего и въездного туризма на территории Республики Бурятия, при строгом соблюдении рекомендаций по профилактике распространения COVID-19 и в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством туризма Республики Бурятия по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия.".

1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Приостановить по 31 августа 2020 г. включительно посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также профессиональных образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения, программы среднего профессионального образования, с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, за исключением случаев, указанных в абзацах втором, третьем настоящего пункта.

Разрешить с 1 сентября 2020 года посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также профессиональных образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения, программы среднего профессионального образования, в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и представлением образовательными организациями в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольные организации), организовать работу в соответствии с графиком возобновления деятельности дошкольных организаций, а с 1 сентября 2020 года в текущем режиме при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия и представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Рекомендовать образовательным организациям высшего образования обеспечить посещение обучающимися образовательных организаций с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и представление в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Разрешить занятия физической культурой и спортом бесконтактными неигровыми способами в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах), за исключением плавательных бассейнов, с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с загрузкой объекта в объеме не более 25 % от единовременной пропускной способности объекта).

Разрешить проведение тренировочных мероприятий и реализацию программ спортивной подготовки членам спортивных сборных команд Республики Бурятия бесконтактными неигровыми способами в учреждениях физической культуры и спорта, в том числе в закрытых помещениях при условии обеспечения очистки, дезинфекции и контроля эффективности работы вентиляционных систем аккредитованными организациями, с соблюдением социального дистанцирования между занимающимися не менее 1,5 метра и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Разрешить индивидуальные занятия в образовательных организациях в сфере культуры по программам подготовки специалистов среднего звена, к которым невозможно применить электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.

Разрешить проведение вступительных экзаменов с очным присутствием граждан при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год в профессиональные образовательные организации, подведомственные Министерству культуры Республики Бурятия, при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.

Разрешить работу образовательных организаций по программам дополнительного образования при условии проведения занятий с числом обучающихся не более 3 человек на одном занятии, строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер и представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Разрешить с 14 сентября 2020 года образовательным организациям по программам дополнительного образования, творческим коллективам различных организационно-правовых форм проведение групповых занятий при условии организации учебного и рабочего процессов с учетом площади учебных помещений и других аудиторий, общей площади зданий, с соблюдением социального дистанцирования между обучающимися, участниками творческих коллективов не менее 1,5 метра и санитарно-эпидемиологических требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также представлением в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Возобновить с 30 августа 2020 г. деятельность учреждений социального обслуживания Республики Бурятия для детей, оставшихся без попечения родителей, при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







