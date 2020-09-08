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8 сентября 2020 г.

Постановление правительства Чеченской Республики от 2 сентября 2020 года № 224 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Чеченской Республики зa II квартал 2020 года"

Дата подписания 2 сентября 2020 г.
Опубликован 8 сентября 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2013 года № 54 "Об утверждении методических рекомендаций по определению потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в субъектах Российской Федерации" и Законом Чеченской Республики от 10 июля 2007 года № 43-PЗ "Об установлении потребительской корзины и порядка определения прожиточного минимума в Чеченской Республике" Правительство Чеченской Республики постановляет:

1. Установить по представлению Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской Республики величину прожиточного минимума по Чеченской Республике за II квартал 2020 года в расчете на душу населения - 11 190 рублей, для трудоспособного населения - 11 563 рубля, пенсионеров - 9 176 рублей, детей - 11 168 рублей.

2. Министерству информации и печати Чеченской Республики обеспечить официальную публикацию сведений о величине прожиточного минимума по Чеченской Республике за II квартал 2020 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Усмаева В.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Председатель М.М.Хучиев



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