В Шотландии родилась уникальная черная альпака

Rare black alpaca worth thousands of dollars born in Scotland https://t.co/idctF0EIsX pic.twitter.com/6jw2SuSWwr — Andy Vermaut (@AndyVermaut) September 6, 2020

В парке дикой природы графства Пертшир в Шотландии на свет появилась уникальная черная альпака. Новорожденной самочке с редким окрасом дали кличку Тиа.

Как сообщает Fox News, животное родилось 31 августа и роды прошли без осложнений. Новорожденная альпака пока питается исключительно материнским молоком, а затем постепенно перейдет на сено и траву.

"Редкая черная альпака, родившаяся в Шотландии, может стоить тысячи долларов из-за своего ценного меха", - заявила владелица парка Максин Скотт.

По ее словам, цветовая гамма шерсти животных очень разнообразна и существует 20 оттенков цвета, но черный считается самой редкой мастью.

Отметим, что альпака - одомашненная форма южноамериканского верблюда викунья Vicugna pacos. Первыми альпак, около шести тысяч лет назад, стали разводить инки. Во время колонизации Южной Америки вид был почти истреблен, но сейчас охота на альпак запрещена.