ЦСКА обыграл тульский "Арсенал" благодаря голу Гайча

Московский ЦСКА в контрольном матче во время паузы в чемпионате России по футболу переиграл тульский "Арсенал" со счетом 1:0.

В составе ЦСКА на поле появились в основном те игроки, которые нечасто выходят на поле в играх РПЛ. Также во втором тайме на замену вышел защитник "Оренбурга" Иван Лапшов, находящийся на просмотре в армейской клубе. 21-летний футболист отыграл 27 минут.

Победу ЦСКА принес точный удар Адольфо Гайч в самом конце встречи.

В воскресенье в рамках 7-го тура РПЛ ЦСКА на своем стадионе примет лидера сезона московский "Спартак".