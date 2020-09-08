Данные об уровне смертности от COVID-19 в Ухане точнее, чем в США

В исследовании изучались данные о смертности во время первой волны эпидемии в Ухане. В ряде предыдущих исследований не были зафиксированы случаи заражения, протекающего в легкой форме, при которой пациенты не обращались в больницу. В последнем анализе были учтены все случаи заболевания.

Специалист по эпидемиологии, профессор Медицинского института Тунцзи Хуачжунского университета науки и технологии также считает, что данные исследования смертности от COVID-19, проведенного Университетом Фудань, являются самыми точными на сегодняшний день.

Газета сообщает, что научные сотрудники Университета Фудань отметили: хотя их исследование не является идеальным, но предоставленные ими данные более точны, чем данные по Северной Америке, потому что некоторые погибшие от COVID-19 американцы и канадцы не вошли в официальную статистику.

Исследователи подчеркнули, что "приоритетными для тестирования" в США являются люди, имевшие тесные контакты с заболевшими COVID-19, а также те, у которых выражены симптомы заболевания. Это может привести к недостоверным данным. В отличие от Северной Америки в городе Ухань было проведено тотальное тестирование, поэтому результаты исследования можно считать более точными.