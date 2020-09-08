Детский омбудсмен и генпрокурор РФ заключили соглашение о сотрудничестве

Детский омбудсмен Анна Кузнецова и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подписали сегодня новое соглашение о взаимодействии по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, сообщает агентство ТАСС.

- Сегодня мы переподписываем наш договор, который содержит более современные формулировки, который содержит новые совместные мероприятия и новые совместные задачи, - сказала Анна Кузнецова в ходе церемонии подписания договора, которая состоялась в Генпрокуратуре.

Игорь Краснов подчеркнул, что видит совместную с омбдсменом задачу в том, чтобы обеспечить неукоснительное соблюдение прав детей

- Наша совместная работа позволит воспитать тех будущих граждан, которые будут принимать важнейшие решения для нашей страны, - сказал он.

Общая задача, по его мнению, состоит в том, "чтобы дети чувствовали себя комфортно" в России, а общая цель - чтобы дети "стали настоящими патриотами".

Анна Кузнецова отметила, что взаимодействие с надзорным ведомством проходит по разным направлениям, в частности идет анализ правовых актов

Новое соглашение предусматривает, в частности, поведение совместных приемов граждан.