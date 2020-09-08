Детский омбудсмен и генпрокурор заключили соглашение о сотрудничестве

Детский омбудсмен Анна Кузнецова и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подписали во вторник новое соглашение о взаимодействии по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, сообщает ТАСС.

"Сегодня мы переподписываем наш договор, который содержит более современные формулировки…новые совместные мероприятия и новые совместные задачи", - сказала Кузнецова в ходе церемонии подписания договора.

Краснов подчеркнул, что видит совместную с омбудсменом задачу в том, чтобы обеспечить неукоснительное соблюдение прав детей. "Наша совместная работа позволит воспитать тех будущих граждан, которые будут принимать важнейшие решения для нашей страны", - заявил он.

Общая задача, по его мнению, состоит в том, "чтобы дети чувствовали себя комфортно" в России, а общая цель - чтобы дети "стали настоящими патриотами".

Кузнецова отметила, что взаимодействие с надзорным ведомством проходит по разным направлениям - в частности, идет анализ правовых актов.

Новое соглашение среди прочего предусматривает проведение совместных приемов граждан.