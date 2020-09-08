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08.09.2020 10:41

"Единение в борьбе с СОVID-19", фильм второй: Смертельный бой

Наш противник - неизвестный до сих пор коронавирус нового типа. Бой с ним был жестоким, в нем нельзя было терять ни секунды. CGTN представляет второй фильм сериала, который рассказывает о том, как китайский народ встал на борьбу с новым врагом, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

"Ты можешь только рваться вперед, назад отступать некуда". "Нельзя было ходить в туалет, нельзя было есть, нельзя было пить. Мы сделали все, что могли сделать", - говорят те, кто встал на пути смертельного вируса, распространявшегося стремительно. Медработникам пришлось использовать все свои знания, чтобы спасать больных.

Нет случайных героев, но есть отважные среди простых людей. От рождения никто не бывает сильным. Есть только те, у кого в душе всегда свет. Защищать жизнь, быть воином в белом халате - об этом новый фильм документального сериала.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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