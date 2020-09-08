"Единение в борьбе с СОVID-19", фильм второй: Смертельный бой

"Ты можешь только рваться вперед, назад отступать некуда". "Нельзя было ходить в туалет, нельзя было есть, нельзя было пить. Мы сделали все, что могли сделать", - говорят те, кто встал на пути смертельного вируса, распространявшегося стремительно. Медработникам пришлось использовать все свои знания, чтобы спасать больных.

Нет случайных героев, но есть отважные среди простых людей. От рождения никто не бывает сильным. Есть только те, у кого в душе всегда свет. Защищать жизнь, быть воином в белом халате - об этом новый фильм документального сериала.