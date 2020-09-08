Ефремова доставили в суд на оглашение приговора

Актера Михаил Ефремова доставили в Пресненский суд, где в ближайшее время ему будет оглашен приговор по делу о смертельном ДТП.

По данным ТАСС, артиста доставили на машине ФСИН в сопровождении сотрудников ведомства.

Ефремов зашел в суд молча, не отвечая на вопросы журналистов и не выражая эмоций по поводу предстоящего приговора, сообщают РИА Новости. Актер одет в пиджак, рубашку и джинсы, с собой у него вещей нет, только папка.

Оглашение приговора запланировано на 11:00. Поддержать Ефремова приехали его сестра и друг Гарик Сукачев. Гособвинение запросило для актера 11 лет колонии общего режима.