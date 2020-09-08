Главы МИД Турции и Конго поблагодарили друг друга по-русски

После переговоров в Анкаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и его коллега из Конго Жан-Клод Гакоссо поблагодарили друг друга на русском языке. Трансляцию пресс-конференции министров вел телеканал CNN Turk.

"Спасибо большое", - поблагодарил Чавушоглу собеседника на русском языке, повторив ту же фразу по-английски и по-французски.

"Спасибо, дорогой", - ответил ему по-русски Гакоссо.

Чавушоглу говорил ранее, что изучает русский язык и периодически использует отдельные слова на встречах с представителями русскоязычной диаспоры в Анталье. Жан-Клод Гакоссо в 1983 году окончил Ленинградский госуниверситет (ЛГУ) по специальности "журналистика".