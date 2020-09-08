Индия провела летные испытания гиперзвукового аппарата

#WATCH DRDO‘s successful demonstration of the Hypersonic air-breathing scramjet technology with the flight test of Hypersonic Technology Demonstration Vehicle, at 1103 hours today from Dr. APJ Abdul Kalam Launch Complex at Wheeler Island, off the coast of Odisha pic.twitter.com/aC1phjusDH — ANI (@ANI) September 7, 2020

На восточном побережье Индии прошли летные испытания гиперзвуковой системы HSTDV. Тестовый запуск прошел успешно.

Демонстрационный аппарат был запущен с полигона на острове Уилер и выведен на высоту З0 километров оперативно-тактической баллистической ракетой AGNI-I, на этой высоте гиперзвуковая система развила скорость до 6 чисел Маха.

Как сообщает телеканал NDTV, министр обороны Индии Раджнат Сингх поздравил Организацию оборонных исследований и разработок (DRDO) с успешным испытательным полетом и назвал его "знаковым достижением".

Предполагается, что в будущем демонстратор станет основой для создания для гиперзвуковых ракет большой дальности. HSTDV может курсировать со скоростью 6 Маха, или в шесть раз превышающей скорость звука, и подниматься на высоту 32,5 километра за 20 секунд.