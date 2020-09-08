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08.09.2020,  
09:51
Текст:  Николай Грищенко

Индия провела летные испытания гиперзвукового аппарата

На восточном побережье Индии прошли летные испытания гиперзвуковой системы HSTDV. Тестовый запуск прошел успешно.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Демонстрационный аппарат был запущен с полигона на острове Уилер и выведен на высоту З0 километров оперативно-тактической баллистической ракетой AGNI-I, на этой высоте гиперзвуковая система развила скорость до 6 чисел Маха.

Как сообщает телеканал NDTV, министр обороны Индии Раджнат Сингх поздравил Организацию оборонных исследований и разработок (DRDO) с успешным испытательным полетом и назвал его "знаковым достижением".

Предполагается, что в будущем демонстратор станет основой для создания для гиперзвуковых ракет большой дальности. HSTDV может курсировать со скоростью 6 Маха, или в шесть раз превышающей скорость звука, и подниматься на высоту 32,5 километра за 20 секунд.

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