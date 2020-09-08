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1 сентября 2020 г. 10:30
"Родина"
Родина - № 9(920)

История России от А до Я с Николаем Борисовым

"Родина" анонсирует очередную видеолекцию нового проекта телеканала "История" - партнера нашего журнала
В 2020 году телеканал "История" показывает цикл видеолекций "История России от А до Я" с участием доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой истории России до начала XIX века исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Николая Сергеевича Борисова. Цикл лекций охватывает широкий круг ключевых событий и проблем отечественной истории с древнейших времен до наших дней.
Николай Сергеевич Борисов.
Николай Сергеевич Борисов.

Лекция "Удельный период" посвящена важному этапу в становлении нашего государства. Приводим ее основные тезисы.

Удельный период

Период феодальной раздробленности начался на Руси после смерти Ярослава Мудрого, когда начинается борьба между его сыновьями. Началом феодальной раздробленности является Любеческий съезд князей 1097 года, где князья договорились: "каждый да держит вотчину свою". В общей сложности появилось около 15 княжеств, среди которых выделялись три: Владимиро-Суздальское княжество, Новгородская боярская республика и Галицко-Волынское княжество.

В каждом из них была своя политическая система.

Владимиро-Суздальское княжество - монархия, власть одного лица. Иной не могло быть в бедном регионе, где аристократия просто не имела возможности разбогатеть.

Фото: Пресс-служба правительства Новгородской области
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А вот в Новгороде аристократия сумела подчинить себе князей. Новгород торговал медом, воском, пушниной. Добыча этих богатств требовала объединения сил, и новгородцы научились отстаивать свои интересы сообществами. Князья же здесь фигурировали только как военные наемные специалисты.

Третий вариант политического развития осколков Киевской Руси - Галицко-Волынское княжество, где сильное боярство соседствует с сильной княжеской властью. Их силы были примерно равны, между ними началась бесконечная гражданская война. В итоге княжество было настолько обескровлено, что стало легкой добычей для враждебных воинственных соседей.

В целом феодальная раздробленность была исторически прогрессивным явлением, поскольку открывала новые возможности для развития феодальных отношений. Если раньше власть в Киеве не всегда успевала даже подавить мятежи на местах, то теперь сильная власть возникла в глубинке. И это был безусловный шаг вперед в развитии нашего государства.

История России от А до Я с Николаем Борисовым на YouTube

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