Облачный гейминг набирает популярность: новые технологии позволяют играть в сложные игры прямо с телефона или планшета. Такие сервисы уже представили Microsoft и Google. Однако если в ближайшие 10 лет большинство геймеров перейдут в "облако", это приведет к увеличению углеродных выбросов на целых 30%, подсчитали ученые из Ланкастерского университета.

Суть облачных игр заключается в том, что игра де-факто происходит в удаленном центре обработки данных (ЦОД, или дата-центр). С устройства пользователя она только управляется. Самая большая нагрузка на ЦОД происходит именно во время таких игр - в среднем на это уходит на 156% больше энергии по сравнению с играми на домашних компьютерах и во много раз больше, чем при просмотре видео.

Дата-центры в принципе очень энергоемкие и легко перегреваются, поясняет Александр Багин, член комитета Торгово-промышленной палаты по природопользованию и экологии. При гейминге, где постоянно идет большой поток данных, нагрев ЦОДов особенно сильный. Поэтому их надо постоянно охлаждать, на что идет дополнительная энергия.

Представители Ланкастерского университета делали расчеты, исходя из наиболее популярных форматов видео - 720p и 1080p (разрешение видео в пикселях). Но если игроки перейдут на более современный формат - 4К (примерно 4 тыс. пикселей по горизонтали), экологические последствия могут быть серьезнее. Проблему можно было бы решить, говорит Багин, если использовать технологии, позволяющие выделяемое дата-центрами тепло сохранять в виде энергии. Сейчас подобные разработки только появляются.

Гораздо большую угрозу экологии представляют катастрофические объемы мусора, которые создает человечество, в том числе за счет использованных гаджетов, говорит представитель ТПП. В этом смысле облачные сервисы даже играют на руку, так как игрокам больше не нужно покупать все более мощное и современное оборудование. Выходом Багин считает постепенный переход к экономике замкнутого типа, основанной на возобновлении ресурсов.