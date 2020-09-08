Амфибия "ДРОЗД" стала одной из самых ярких сенсаций прошедшего военно-технического форума "Армия-2020". В мире ничего похожего нет. Но та премьера высветила и проблемы, которые стоят перед создателями машин, для которых понятия бездорожья не существует.

Представлял уникальную машину Сергей Терешенков - инженер из Санкт-Петербурга. Кстати, название "ДРОЗД" - аббревиатура функционального предназначения и конструкции: дозорно-разведывательная однокорпусная земноводно-двухсредная.

С одной стороны, это глиссирующий катер с характерной лодочной формой корпуса и мощным катерным дизелем. По воде мчится со скоростью 70 км/час. С другой - это и достаточно комфортабельный автомобиль, способный идти по шоссе со скоростью 100 км/час. Грузоподъемность - 1,5 тонны при полной массе 3,5 тонны. Запас хода по земле - 800 км, по воде - 300 км. Есть восемь пассажирских посадочных мест.

Шесть лет назад Терешенков разработал концепт-проект, обошел с ним все, как ему казалось, заинтересованные структуры и ведомства. Везде его идею оценили высоко, но финансировать разработки отказались. Ему говорили: сделай сам, покажи готовый продукт, вот тогда мы и решим - нужен ли он нам.

Сказали - сделал, решив при этом, казалось бы, нерешаемые задачи.

Например, для достижения скоростных характеристик требовался мощный, но в то же время легкий дизельный мотор, которые ставят на катера. Такой мотор мощностью 260 л.с. он нашел. Но катерный дизель требует постоянного охлаждения. На воде проблема решается легко с помощью забортной воды. А на суше? Терешенков придумал и собрал уникальную систему охлаждения, подобных которой нет ни на одном транспортном средстве в мире. Она не дает возможности перегреться двигателю ни при каких условиях.

Эффект глиссирования достигается тем, что при спуске на воду передние колеса поджимаются и частично убираются в корпус, задние втягиваются в корпус полностью.

Сергей Терешенков строил свою амфибию шесть лет. Фото: Константин Завражин/РГ

Надо сказать, что амфибии с убирающимися колесами, способные развивать большую скорость на воде, сегодня производят в нескольких странах мира. Но это легкие машины, с небольшими колесами, предназначенные для почитателей экстремального туризма по воде и суше. Столь мощных как "ДРОЗД" не выпускают нигде. Их нет даже в проектах.

Наша амфибия способна идти без потери скорости при волнении моря в 3 балла. Она способна входить в воду и выходить из нее с необорудованного берега, в том числе заболоченного. Не просто выходить, а буквально выпрыгивать.

Водометный движитель эффективно работает даже в замусоренной воде, заросшей водорослями. Все зарубежные, так сказать, аналоги требуют берега пологого, чистого и такой же воды при плавании.

Какова сфера применений амфибии "ДРОЗД"? Поистине безгранична. Для состоятельных любителей экстремального туризма и рыбалки - это идеальное и комфортное транспортное средство. Для МЧС - высокомобильная, скоростная и достаточно вместительная амфибия, позволяющая оказывать быструю помощь в самых экстремальных ситуациях. Для силовых структур за себя говорит название - дозор и разведка. Преимущество, в сравнении с привычными амфибиями, - скорость.

Стоит повторить, на форуме "Армия-2020" амфибия, созданная Сергеем Терешенковым на собственные деньги, была в центре внимания.

Но дальнейшая судьба уникальной разработки оказалась в полном тумане. Необходимы ресурсные и прочностные испытания. Для этого требуется еще несколько автомобилей, построить которые за свои деньги изобретатель не в состоянии.

В принципе, в рамках модной ныне диверсификации проект "ДРОЗД" для дальнейшей реализации мог бы взять один из автомобильных гигантов - ГАЗ, УАЗ или КАМАЗ. Терешенков, как он сам сказал, не против. Но и они не спешат с принятием решения. Между тем, пока аналогов в мире нет, Россия могла бы захватить внушительный сегмент на мировом рынке гражданских амфибий. А по линии "Рособоронэкспорта" машину можно было бы предлагать силовым структурам стран Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона и Латинской Америки.

Сергея Терешенкова вполне можно уподобить Илону Маску. С той разницей, что Маск - хороший организатор, а Терешенков - и организатор, и человек, способный работать своими руками. К тому же Маск делает бизнес там, где позиции США всегда были сильными.

А вот Сергей Терешенков обошел Соединенные Штаты там, где они были лидерами исторически - в автомобилестроении. Он ведь не только спроектировал и построил машину, до идеи которой не додумались за океаном. Он создал технологическую оснастку для серийного производства.

И очень интересно, как оценят и поддержат ли отечественного автомобильного Илона Маска в нашей стране.

Водометный движитель эффективно работает даже в замусоренной воде. Фото: Константин Завражин/РГ

Кстати

Как тебя величать

На форуме "Армия-2020" я спросил Сергея Терешенкова, а что он будет делать с амфибией "ДРОЗД", если никто в России интереса к ней не проявит. Он пожал плечами и ответил: "Я мог бы ее оставить в своем личном пользовании - она же фактически моя собственность. Мог бы продать какому-то олигарху, амфибия в ее нынешнем виде - продукт недешевый. Но проблема в том, что "ДРОЗД" почти невозможно зарегистрировать".

Действительно, амфибия - машина двухсредная. И какие номера получать? Автомобильные или катерные? При этом требования к катерам и сухопутным авто принципиально разные. Нестыковка по 54 пунктам. К примеру, привязные ремни на катерах запрещены, а на автомобилях - обязательны. В море запрещен стеклотриплекс, остекление должно быть акриловое. На суше - наоборот.

Как считает Сергей Терешенков, необходимо разработать своеобразный национальный класс регистрации амфибий и внедорожников, создаваемых в инициативном порядке. Пусть он будет пока признаваться только в России, но мы начнем формировать глобальный тренд. Ведь похожие машины проектируют и строят во всем мире, и везде проблемы с их регистрацией схожи.