Как стало известно, Казанский вертолетный завод построил и передал военному ведомству уже третий Ми-38Т. В 2017 году минобороны заключило контракт на поставку опытной партии из двух Ми-38Т для проведения совместных с заводчанами летных испытаний. А на форуме "Армия-2020" был подписан контракт на поставку еще двух таких же вертолетов, но повышенной комфортности. Очевидно, военным вертолет понравился.

По мнению экспертов, третий Ми-38Т, переданный ВКС, относится именно к вертолету представительского класса. Рождение этого вертолета было долгим и трудным. Проектировать его начали еще в 1981 году. За прошедшие почти сорок лет его первоначальные конструкция и наполнение претерпели существенные изменения. В итоге винтокрылая машина все-таки состоялась. И по многим показателям стала одной из лучших в своем классе.

Техника надежно работает в диапазоне температур от -50 до +60 градусов

Ми-38 способен нести до 5 т груза внутри кабины и до 6 т на внешней подвеске. На вертолет погрузка грузов осуществляется при помощи рампы. Боковые двери сдвижные, на правом борту установлена лебедка грузоподъемностью 300 кг. Экипаж - 2 человека. Пассажирских мест - 30. Крейсерская скорость - 290 км/час. Дальность полета без дозаправки - 1200 км. В носовой части под радиопрозрачным обтекателем находится метеолокатор - раньше такая опция на вертолетах "Ми" - военных и гражданских - не предусматривалась. Шасси вертолета энергопоглощающее, при падении с высоты 15 м возгорание топлива исключено.

Ми-38 оборудован современной и эффективной противообледенительной системой, вертолет надежно работает в диапазоне температур от -50 до +60 градусов по Цельсию, что важно при эксплуатации в условиях Крайнего Севера, а также в очень жарких странах и в высокогорье.

Гражданский Ми-38 и его военная модификация - Ми-38Т - отличаются повышенной комфортностью. Даже если они не в версии VIP. Новый профиль несущих винтов, изготовленных из композитных материалов, новая конструкция редуктора и зализанная форма корпуса значительно снижают уровень шума и вибрации. Большие иллюминаторы, которые могут также служить аварийными выходами при нештатных ситуациях, обеспечивают хороший обзор и наполняют пассажирскую кабину естественным светом.

Помимо военных интерес к Ми-38 проявляют другие силовые структуры и гражданские. Как сообщалось, к настоящему времени построено и передано заказчикам Ми-38 два вертолета в гражданском исполнении. А 4 сентября в Казани был продемонстрирован первый построенный для ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия" Управления делами президента РФ вертолет Ми-38 повышенной комфортности.

1200 км составляет дальность полета Ми-38 без дозаправки

Новые вертолеты Ми-38 позволят не только VIP-персонам, но и обычным пассажирам, в том числе военным, комфортно и безопасно летать на сотни километров.

В соответствии с программой "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы" объемы продаж Ми-38 до 2025 года запланированы в 175 машин, а до 2030-го - в 264 вертолета.