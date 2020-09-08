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8 сентября 2020 г.

Указ главы Республики Коми от 8 сентября 2020 года № 94 О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 8 сентября 2020 г.
Опубликован 8 сентября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми В.Уйба


Приложение к Указу Главы Республики Коми от 8 сентября 2020 г. № 94

Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) дополнить новым пунктом 20.1 следующего содержания:

"20.1. Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) рекомендуется с 8 сентября 2020 года по 21 сентября 2020 года включительно воздерживаться от нахождения вне мест проживания (пребывания).

Указанные рекомендации не распространяются на застрахованных лиц в возрасте 65 лет и старше, которые в соответствии с Временными правилами оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402, (далее - Временные правила) приняли решение о соблюдении режима самоизоляции (карантина). В этом случае в соответствии с Временными правилами период соблюдения режима самоизоляции (карантина) застрахованными лицами в возрасте 65 лет и старше исчисляется с 8 сентября 2020 года по 21 сентября 2020 года включительно.";

2) в пункте 201 слова "201. Установить" заменить словами "20.2. Установить".



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