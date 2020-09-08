Медведев и Рублев сыграют в четвертьфинале US Open

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, где сыграют друг против друга.

В матче четвертого раунда турнира соперником сильнейшего теннисиста России Медведева стал представитель США Фрэнсис Тиафо. Первый сет получился упорным, но все решил брейк Медведева - 6:4. После этого россиянин заиграл мощно, а его соперник уже не думал о победе - главное было выиграть хотя бы несколько геймов. Но Медведев был безжалостен - 6:1, 6:0.

Соперник Медведева в четвертьфинале определился в противостоянии Андрея Рублева и итальянца Маттео Берреттини. Россиянин уступил в стартовой партии - 4:6, но три последующих сета взял с одинаковым счетом 6:3.

Медведев, комментируя предстоящую встречу с Рублевым отметил, что матч должен получиться ярким.

"Мы прекрасно знакомы и дружим, но на корте нет друзей, так что я думаю, будет шикарный матч", - сказал он после матча.

Рублев рассказал о матчах против Медведева, которые были в раннем возрасте. "Он всегда был одним из самых больших бойцов, которых я видел в своей жизни с тех пор, как ему исполнилось семь лет. Он мог бы играть часами, только чтобы выиграть. Я помню, что у нас было несколько сражений, когда мы были совсем детьми", - рассказал он.