Мишустин подписал постановление об улучшении системы онлайн-обмена госорганов

Ведомства на федеральном и региональном уровне будут быстрее обмениваться документами в электронном виде. Постановление об улучшении работы системы межведомственного взаимодействия (СМЭФ) подписал премьер Михаил Мишустин 4 сентября. Документ опубликован на сайте правительства.

Уже сейчас по закону "Об организации предоставления госуслуг" власти не имеют права требовать с граждан дополнительные документы, если они есть в других государственных информационных системах. Эти данные они должны получать самостоятельно через СМЭВ, которая существует с 2010 года.

Новое постановление предполагает несколько ключевых изменений - теперь региональные ведомства смогут взаимодействовать между собой напрямую через СМЭВ, а не только через свои региональные системы взаимодействия. Кроме того, система дополнится дополнительными средствами маршрутизации и автоматического исполнения последовательностей, что значительно ускорит обмен документами.

Документ вступает в силу в начале апреля 2021 года.