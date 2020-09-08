Проект российского ракетного поезда высоко оценили в Китае

Боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин" может быть принят на вооружение армии России в ближайшие годы. Замаскированный под грузовой состав, БЖРК неуловим для разведки противника и способен нанести удар из любой точки огромной страны, что сильно беспокоит потенциальных противников Москвы.

Главные достоинства "Баргузина" - высокая мобильность и быстрая подготовка к стрельбе. За считанные минуты ракетный поезд производит пуск МБР и покидает стартовую позицию. В создании ракетных комплексов Россия всегда опережала другие страны, а ее огромная территория идеально подходит для эксплуатации БЖРК, пишет китайский портал Sina (перевод статьи опубликовал портал ИноСМИ).

В "Баргузине" конструкторы использовали уникальный опыт создания советского ракетного поезда "Молодец". С тех пор техника ракетостроения шагнула вперед и многие проблемы, с которыми сталкивались разработчики первого БЖРК - например, чрезмерный вес баллистических ракет, - отпали. Однако трудности в создании российского ракетного поезда все же существуют. Главная из них - финансовая. Постройка и эксплуатация ракетных поездов требуют серьезной модернизации железнодорожной инфраструктуры, а это дело весьма затратное. В 2017 году проект "Баргузин" даже приостанавливался - финансирование направили на другие, более насущные цели, - но сейчас работы над ракетным поездом возобновились. Уж больно заманчивые перспективы он открывает.