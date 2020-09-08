Новости

"Армия мертвецов" Зака Снайдера получит приквел и сериал-спин-офф 12:57
Вышел трейлер "Глорий" с Джулианной Мур и Алисией Викандер 11:55
Вышел русский трейлер драмы "Гнездо" с Джудом Лоу 11:25
Вышел трейлер "Аферы по-голливудски" с Робертом Де Ниро 11:05
Умер актер Сергей Колтаков 07.09.2020

Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы

Суд
    08.09.2020, 12:56
Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима по делу о ДТП, в котором погиб человек.

Кроме того, актера лишили водительских прав сроком на три года. Также суд постановил взыскать с осужденного в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова 800 тысяч рублей.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Ефремов: Я признаю свою вину

Напомним, авария произошла 8 июня на Садовом кольце столицы. Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель второй машины, которым оказался курьер интернет-магазина Сергей Захаров, на следующий день от полученных травм скончался в больнице.

Впоследствии было установлено, что в момент ДТП 56-летний актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Новости

Вышел русский трейлер британского сайфай-хоррора "Тьма: Вторжение" 07.09.2020
Вышел трейлер сериала "Мы" с Томом Холландером 07.09.2020
Джейми Фокс с дочерью снимут ситком для Netflix 07.09.2020
Хлоя Морец сыграет в фильме Мэтта Ривза про войну с андроидами 07.09.2020
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Ушедшему из театра Табакова Матвееву нашли замену 07.09.2020
"Довод" Нолана возглавил российский прокат 07.09.2020
Объявлены стартовые сборы "Довода" в Северной Америке и Китае 07.09.2020
⧣ происшествия
Фото: www.kinopoisk.ru
МакГоуэн обвинила режиссера в насилии и пообещала разрушить его жизнь 07.09.2020
Помощник Харламова прокомментировал сведения о его заражении COVID-19 06.09.2020
Михаил Ефремов считает, что ему дадут восемь лет колонии 06.09.2020
⧣ Михаил Ефремов
Вышел тизер российской сказки "Конек-Горбунок" 20.08.2020
Феерия: вышел финальный трейлер "Вратаря Галактики" 20.08.2020
Обнародован настоящий диагноз Михаила Ефремова 19.08.2020