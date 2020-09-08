На ВДНХ отметят 85-летие Германа Титова

На главной выставке страны 11 сентября отметят 85-летие со дня рождения космонавта Германа Титова.

О его главных достижениях расскажут в центре "Космонавтика и авиация". Запланированы бесплатные тематические экскурсии, показы документального фильма, викторина и встреча с космонавтами.

В 12:00 в конгресс-зале центра состоится встреча в рамках проекта "Уроки космоса" . Летчики-космонавты расскажут об увлекательном пути Германа Титова. В 14:00 в конгресс-зале и в 18:00 в лектории "Кулибин Про" пройдут показы документального фильма Телестудии Роскосмоса "Герман Титов: первый - второй".

В космическом центре ВДНХ гости также смогут принять участие в тематических экскурсиях и увидеть экспонаты, связанные космической экспедицией Титова. В частности, макеты корабля "Восток" и скафандра СК-1.