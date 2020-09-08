Огненная река: как работает комплекс "Тунгуска"

38 лет назад была принята на вооружение зенитная самоходка 2С6 "Тунгуска" - система ПВО нового типа, целых восемь лет не имевшая аналогов в мире. Соединить мощное пушечное вооружение с ракетами заставили возросшая защита штурмовиков и новая тактика американских вертолетов.

Если советская ствольная артиллерия получала имена цветов: "Акация", "Гиацинт", "Тюльпан" и т.д., - то системы ПВО называли в честь дальних рек: "Амур", "Печора", "Шилка". Последняя при всех своих достоинствах (четырехствольную САУ с темпом стрельбы 3400 выстрелов в минуту до сих пор успешно применяют в сухопутных войнах) устарела для воздушного боя еще в начале 70-х годов. 23-миллиметровые снаряды не пробивали броню штурмовиков, а выросшие скорости истребителей не позволяли узконаправленному радару своевременно их засекать.

Сбить за 15 секунд

Последней каплей стала новая тактика американских вертолетов - во Вьетнаме они впервые использовали для борьбы с бронетехникой метод "подскока". Зависший в складках местности AH-1 Cobra внезапно поднимался на десяток метров и выпускал противотанковую ракету. Висел он в поле зрения противника ровно столько, сколько требовалось ракете, чтобы долететь до цели - 15-20 секунд, - а затем снова нырял в укрытие. Для борьбы с ним требовалась система ПВО невиданного доселе быстродействия - на обнаружение и поражение цели отводились те же 15 секунд, - и полностью автономная. "Шилка" могла более-менее сносно сбивать сложные цели лишь по командам батарейного пункта управления, снабженного РЛС кругового обзора. "Тунгуске" предстояло следовать в танковых порядках и все вопросы решать самостоятельно.

Для этого на самоходку установили собственный радар, даже два. Первый - в боевом режиме его антенна заполошно вертится за башней, - засекает цели. Второй, закрепленный в лобовой броне, наводит на них зенитные ракеты. Первоначально "Тунгуску" вооружили четырьмя ЗУР 9М311, потом добавили еще столько же.

Дальше, быстрее, сильнее

Строили установку всей страной. Гусеничное шасси с изменяемым клиренсом собирали в Мытищах и в Минске. Спаренные пушки, выпускающие по 83 снаряда в секунду, тульского производства. Бортовые вычислители из Зеленограда, окончательную сборку производили в Ульяновске. Контролировал процесс и отвечал за качество разработчик комплекса, знаменитое тульское КБ приборостроения. Государственное задание предусматривало улучшение всех боевых характеристик вдвое по сравнению с "Шилкой" и сокращение времени реакции на цель до 10 секунд. Туляки уложились в 8.

Если учесть, что "Тунгуска" и сейчас способна сбивать большинство летательных аппаратов - вплоть до беспилотников и крылатых ракет, - можно представить, сколь запредельными выглядели ее возможности в 1982 году. Зенитные ракеты догоняли любой самолет фронтовой авиации и, как бы он не уворачивался, всаживали в него девять килограммов поражающих элементов: соединенных в кольцо стержней и стальных кубиков с острыми гранями. Если цель была близко, в ход шли пушки: поток раскаленного металла пронзал небо, как удар рапиры. Кстати, чудовищная огневая мощь САУ позволяет решать задачи и на земле: очередь зенитных автоматов за секунду сносит дом, поджигает легкую бронетехнику и ослепляет тяжелую. А пресловутые вертолеты стали для 2С6 легкой добычей, наподобие мишени в тире.

В 2003 году на вооружение приняли современную модификацию "Тунгуска-М1". Она получила возможность прицельно стрелять на ходу - волшебные тульские пушки стабилизировали гироскопом. Систему управления огнем научили обмениваться информацией с другими машинами и распределять цели, что существенно повысило боевую эффективность батареи. Выросла помехозащищенность установки, а радиус поражения расширился до 10 километров.